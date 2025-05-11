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Мир

Первая ночь после прекращения огня между Индией и Пакистаном: соглашение соблюдается

Дональд Трамп
Индия
Пакистан
время публикации: 11 мая 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 07:39
Первая ночь после прекращения огня между Индией и Пакистаном: соглашение соблюдается
AP Photo/Asim Tanveer

Ночь на 11 мая на пакистано-индийской границе прошла спокойно. Индийское агентство ANI отмечает, что в Кашмире не было зафиксировано артиллерийских и автоматных обстрелов, не применялись и беспилотные летательные аппараты.

Тем не менее, утром 11 мая министерство иностранных дел Индии обвинило Пакистан в нарушении перемирия, добавив, что они не остались без ответа. Пакистанские власти заявили, что привержены перемирию и проявляют сдержанность, отвечая на индийские обстрелы.

Напомним: 10 мая президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, что при посредничестве США Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня. Деталей соглашения он не привел.

Однако вечером того же дня министерство иностранных дел Индии обвинило Пакистан в нарушении соглашения, и сообщило, что "индийские силы отвечают на этот выпад". Индия призвала Пакистан прекратить атаки.

Мир
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