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Мир

В Шри-Ланке упал в пропасть автобус, десятки погибших и раненых

время публикации: 11 мая 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 10:06
Шри-Ланка
AP Photo/Eranga Jayawardena

Утром 11 мая в Шри-Ланке на трассе Нувара-Элия – Гампола упал в пропасть и разбился автобус, который следовал из Катарагамы в Курунегалу. Сообщается о десятках погибших и раненых.

По данным dailymirror.lk, погибли не менее 15 человек, 35 пострадали, 25 госпитализированы.

Пострадавших доставили в больницы Нувара-Элия и Котмале.

Автобус принадлежал транспортному управлению Шри-Ланки. Есть ли среди погибших и пострадавших иностранцы, пока неизвестно.

Мир
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