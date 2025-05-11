В Шри-Ланке упал в пропасть автобус, десятки погибших и раненых

Утром 11 мая в Шри-Ланке на трассе Нувара-Элия – Гампола упал в пропасть и разбился автобус, который следовал из Катарагамы в Курунегалу. Сообщается о десятках погибших и раненых.

По данным dailymirror.lk, погибли не менее 15 человек, 35 пострадали, 25 госпитализированы.

Пострадавших доставили в больницы Нувара-Элия и Котмале.

Автобус принадлежал транспортному управлению Шри-Ланки. Есть ли среди погибших и пострадавших иностранцы, пока неизвестно.