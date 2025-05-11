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Госдума на этой неделе рассмотрит закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов

Россия
время публикации: 11 мая 2025 г., 19:14 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 19:19
Госдума на этой неделе рассмотрит закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов
The State Duma, Lower House of the Russian Parliament Press Service via AP

Госдума собирается ужесточить административную ответственность для уехавших российских граждан, действующих "против интересов" России. Об этом написал в своем Телеграм-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин под заголовком "О негодяях".

Володин сообщает, что обсуждение законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении релокантов, начнется на этой неделе.

Находящихся за границей россиян предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей: за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики; за дискредитацию ВС РФ; за злоупотребление свободой слова и распространение фейков; за несоблюдение обязанностей владельца соцсети.

"Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества", – написал Володин.

Отметим, что в апреле в России был принят закон, позволяющий проводить судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и находящихся за границей граждан, по 20 уголовным статьям.

Мир
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