Последствия массированного удара армии РФ по целям в Украине: 14 погибших, около 100 раненых, причинен ущерб энергосистеме

10 октября армия РФ нанесла массированные авиаудары по гражданским объектам в городах Украины, включая Киев. Основной целью атак стали тепловые электростанции. По состоянию на утро 11 октября власти Украины подтверждают гибель не менее 14 человек и ранения 97 в результате этих атак.

Очевидно, речь шла об "ответе" армии РФ на подрыв Крымского моста через Керченский пролив. Массированный авиаудар был осуществлен по прямому указанию президента РФ Владимира Путина. Отвечал за исполнение этого указания генерал армии Сергей Суровикин, недавно назначенный командующим группировкой российских вооруженных сил в зоне "специальной военной операции".

Массированный удар армии РФ по целям в Украине 10.10.2022. Хронология

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Генштаб ВСУ заявлял, что пострадали инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов. "Это, в частности, Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. В очередной раз погибли гражданские люди", – отмечалось в сводке.

По данным генштаба ВСУ, российские военные нанесли по меньшей мере 84 ракетных и авиационных удара, использовались крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

"Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам", – подчеркнули в генштабе ВСУ.

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Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российские военные 10 октября для ударов по целям в Украине применяли высокоточные ракеты Х101 и Х555, которые запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Кроме того, по его словам, армия РФ использовала ракеты "Калибр", которые были запущены из акватории Черного моря, а также ракеты "Искандер", "С-300" и "Торнадо". В общей сложности, по данным минобороны Украины, за один день по гражданским объектам (прежде всего, по электростанциям и крупным городам) армией РФ было выпущено не менее 84 ракет (43 из них были сбиты украинскими ПВО) и 24 иранских БПЛА Shahed-136 (13 из них были сбиты).

Отметим, что российская армия испытывает дефицит высокоточных ракет. Однако для "акции возмездия" командование армии РФ их не пожалело.

Украинская редакция Forbes, исходя из данных, представленных генштабом ВСУ, дала приблизительную оценку стоимости ракет и беспилотников, запущенных 10 октября армией РФ по целям в Украине: 400-700 миллионов долларов.

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Зеленский: "Все объекты будут восстановлены"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 октября заявил, что все поврежденные объекты будут восстановлены.

"Сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы. Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, мы восстановим. Это только вопрос времени", – сказал он.

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"Соблюдайте правила безопасности и учитывайте воздушную тревогу. Опасность есть. Но мы – боремся", – подчеркнул он.

"Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное", – сказал Зеленский.

После массированного удара армии РФ Украина объявила о приостановке экспорта энергии

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Вечером 10 октября министерство энергетики Украины объявило о приостановке с 11 октября экспорта электроэнергии для стабилизции собственной энергосистемы. Данное решение стало следствием массированного удара, нанесенного армией РФ по электростанциям Украины.

"Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе уменьшать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая саму возможность экспорта электроэнергии из Украины", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В министерстве отметили, что Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также увеличивает энергетическое давление на Европейский Союз, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

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