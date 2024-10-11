10 октября в США в возрасте 96 лет умерла Этель Кеннеди, старейшина самой знаменитой политической семьи США, вдова Роберта Кеннеди, сообщает телеканал ABC News. 8 октября она была госпитализирована с инсультом.

Этель Кеннеди (до замужества – Скейкель) родилась 11 апреля 1928 года в Чикаго, в семье бизнесмена. Ее родители погибли в авиакатастрофе в 1955 году.

Детство Этель прошло в Гринвиче в Коннектикуте, где ее семья жила в большом поместье. В 1945-м поступила в колледж Manhattanville, где познакомилась с Джин Кеннеди, сестрой своего будущего мужа – Роберта Кеннеди. В 1949-м Этель окончила колледж, получив степень бакалавра. Вскоре она вышла замуж за Роберта Кеннеди. За 18 лет брака у Роберта и Этель родились 11 детей. Сама Этель ещё до замужества начала помогать своему супругу в политических делах – сначала во время выборов в конгресс, а впоследствии и во время президентских выборов.

Роберт Кеннеди был генеральным прокурором США, когда в 1963 году в Далласе был убит президент Джон Кеннеди, его старший брат. Вскоре Роберт был избран в Сенат США. В 1968 году он баллотировался на пост президента. 5 июня 1968 года был убит, когда выступал с речью в качестве победителя на праймериз в Калифорнии.

Этель Кеннеди больше не выходила замуж. Она пережила своих двоих сыновей и одну внучку.

В 2014 году президент США Барак Обама вручил Этель Кеннеди высшую гражданскую награду страны – Золотую медаль Конгресса США.