Жертвами урагана "Милтон" во Флориде стали не менее 15 человек

Жертвами урагана "Милтон", обрушившегося на штат Флорида, стали не менее 15 человек, сообщает телеканал ABC News. Шесть человек погибли в округе Сент-Луси, где прошли торнадо, четыре человека погибли в округе Волусия, двое – в Сент-Питерсберге, один – в округе Ситрус.

Ураган "Милтон" во Флориде. Фоторепортаж

По оценке PowerOutage.us, более 2,6 млн человек во Флориде до сих пор остаются без электричества.

В то же время отмечается, что ураган "Милтон" оказался не до такой степени разрушительным, как ожидалось. Наибольший ущерб причинили торнадо.