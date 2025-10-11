Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1326-й день войны

Минобороны РФ 11 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Новая Сечь, Могрица, Алексеевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 13 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства и десять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады специального назначения ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Новониколаевка, Торецкое, Димитров, Белицкое, Рубежное и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка, Вербовое Днепропетровской области, Новониколаевка и Успеновка Запорожской области. Противник потерял свыше 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 460 танков и других боевых бронированных машин, 1 598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 132600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).