Белый дом сообщил об итогах медосмотра президента США

В служебной записке, опубликованной Белым домом по результатам медицинского обследования президента США, говорится, что Дональд Трамп находится в "исключительно хорошем состоянии здоровья", а возраст его сердца на 14 лет меньше реального. Накануне, 10 октября, Трамп прошел плановое обследование в военном госпитале недалеко от Вашингтона.

В июле СМИ обратили внимание на то, что у Трампа опухли голени и появились синяки на правой руке. Его лечащий врач, доктор Шон Барбабелла, в письме, опубликованном Белым домом, сообщил, что проблема с ногами вызвана "хронической венозной недостаточностью" – распространенным заболеванием, особенно среди людей старше 70 лет.

Врач сказал также, что синяк на руке Трампа является следствием незначительного раздражения мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина в рамках "стандартного режима профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

Трамп был самым пожилым человеком, занявшим пост президента США, когда вернулся в Белый дом в январе этого года.

Вступив в должность, республиканский лидер сохранил напряженный график работы и пристрастие к красному мясу. В воскресенье он планирует отправиться на Ближний Восток.