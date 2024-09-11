Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании прибыли в Киев на Крымский форум

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли 11 сентября в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Среди встречавших был и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный – бывший командующий Вооруженными силами Украины.

Крымская платформа – международный форум, призванный продемонстрировать неделимость территории Украины, консолидировать усилия международного сообщества по освобождению Крыма и усилению давления на Россию.

В Киев также прибыли президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, глава сената Чехии Милош Выстрчил. "Утро в Киеве. Латвия будет вместе с украинским народом до его победы и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и NATO! Слава Украине!", – написала Силиня в социальной сети X.

Утром 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии мемориала памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.

"История снова повторяется, когда Крым снова стал полем боя за свободу, за достоинство, за право жить на своей земле. И этот мемориал – это не просто дань прошлому. Это символ того, что мы не забываем и не простим", – сказал он.