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Мир

Губернатор Чибис подтвердил атаку БПЛА по Мурманской области. Возможная цель – авиабаза "Оленья"

время публикации: 11 сентября 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 12:20
Губернатор Чибис подтвердил атаку БПЛА по Мурманской области. Возможная цель – авиабаза "Оленья"
Wikipedia.org. Фото: Михаил Максимов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в своем телеграм-канале, что возглавляемый им регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Ранее стало известно о закрытии аэропорта Мурманска.

"Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. Ну а ПВО работают по уничтожению вражеских беспилотников", – сообщил Чибис.

Согласно первоначальной информации, целью атаки был аэродром "Оленья", где базируются бомбардировщики стратегической авиации, которые наносят удары по территории Украины.

Мир
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