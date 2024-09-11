Губернатор Чибис подтвердил атаку БПЛА по Мурманской области. Возможная цель – авиабаза "Оленья"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис написал в своем телеграм-канале, что возглавляемый им регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Ранее стало известно о закрытии аэропорта Мурманска.

"Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. Ну а ПВО работают по уничтожению вражеских беспилотников", – сообщил Чибис.

Согласно первоначальной информации, целью атаки был аэродром "Оленья", где базируются бомбардировщики стратегической авиации, которые наносят удары по территории Украины.