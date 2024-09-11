Теледебаты Харрис и Трампа: войны в Израиле и Украине, акцент на внутренних проблемах

Вечером 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания) действующий вице-президент США Камала Харрис (кандидат в президенты от Демократической партии) и экс-президент Дональд Трамп (кандидат в президенты от Республиканской партии) встретились на теледебатах на телеканале ABC News.

Формат теледебатов: в течение 90 минут кандидаты в президенты отвечают на вопросы, которые задают двое ведущих ABC News – Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.

Накануне теледебатов национальные опросы показывают, что разрыв между кандидатами минимален.

Основное внимание в ходе теледебатов было уделено внутриамериканским проблемам. Однако начнем с цитирования высказываний по внешней политике.

Тема войн в Израиле и Украине.

Как отмечает "Голос Америки", отвечая на вопрос о нападении боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, Трамп повторил свой уже звучавший ранее тезис, что нападения бы не произошло, будь он президентом США. Подобное заявление он озвучил и касательно полномасштабного российского вторжения в Украину, заявив, что, будь он в президентском кресле, "Россия никогда бы не вторглась в Украину", добавив, что "хорошо знает" президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп продолжил: "Взгляните на ситуацию с хуситами и Йеменом, с тем, что происходит на Ближнем Востоке, – этого бы не произошло. Я бы разрешил это быстро. Война между Украиной и Россией закончилась бы, если бы меня выбрали президентом, – я бы завершил ее еще до того, как стал президентом".

В ответ Харрис заявила, что политика ее оппонента по вопросам национальной безопасности и внешней политики "слаба и неправильна". "Хорошо известно, что он обожает диктаторов", – сказала кандидат от демократов, добавив, что "как он сам говорил, он хотел бы сам стать диктатором с самого первого дня [в Белом доме]". "Хорошо известно, что он сказал Путину, что тот может делать все, что ему вздумается, вторгаться в Украину; хорошо известно, что он назвал "гениальным" момент, когда Россия вторглась в Украину", – сказала Харрис. Она осудила атаку ХАМАСа, подтвердила право Израиля на самооборону, заявила, что разделяет точку зрения действующего президента США Джо Байдена по данному вопросу, она говорит, что война должна прекратиться. "Мы знаем, что эта война должна прекратиться. Она должна прекратиться немедленно. И она закончится тем, что нам нужно: соглашение о прекращении огня, а также освобождение заложников. И поэтому мы продолжим круглосуточно работать над этим", – сказала Харрис. Также было сказано о неизменности стремления к окончанию конфликта и мирному решению по формуле "два государства (для двух народов)".

По поводу внутренних проблем.

В блоке, посвященном экономике, Харрис заявила: "Я верю в амбиции, стремления, мечты американского народа, и именно поэтому меня есть план по созданию того, что я называю экономикой возможностей".

"Послушайте, у нас ужасная экономика из-за инфляции, которая на самом деле разрушает страну", – сказал Трамп.

Харрис подвергла критике намерение Трампа увеличить пошлины на импорт иностранных товаров – она сравнила это предложение с налогом с продаж для среднего класса – в то же время представляя свой план о предоставлении налоговых льгот американским семьям.

"Это не приведет к повышению цен", – сказал Трамп, защищая свое предложение о введении пошлин на импорт товаров.

"Дональд Трамп оставил нам самую высокую безработицу со времен Великой депрессии", – сказала Харрис, имея в виду годы президентства Трампа с 2017 по 2021 год. – То, что мы сделали, – это навели порядок в беспорядке, устроенном Дональдом Трампом".

Трамп раскритиковал Харрис за инфляцию, которая наблюдалась в период правления администрации Джо Байдена, хотя и преувеличил уровень роста цен. Он также быстро перешел к проблеме иммиграции, снова бездоказательно заявив, что иммигранты из "сумасшедших домов" пересекают южную границу США с Мексикой. Инфляция, по его словам, "стала катастрофой для людей, для среднего класса, для всех классов".

"То, что вы услышите сегодня вечером, – это подробный и опасный план под названием "Проект 2025", который бывший президент намерен реализовать, если его снова изберут", – заявила Харрис. Трамп опроверг ее слова, заявив, что он даже не читал "Проект 2025".

Была поднята тема абортов. Трамп решил защитить решение Верховного суда США 2022 года, которое отменило конституционную защиту права на аборт и передало этот вопрос на усмотрение отдельных штатов. "Я оказал всем большую услугу, сделав это. Для этого требовалось мужество", – сказал Трамп на теледебатах. Трамп также заявил, что в некоторых штатах разрешено делать аборты после рождения ребенка, это утверждение было поправлено модератором ABC News, Линдси Дэвис.

Харрис выразила возмущение утверждением Трампа о том, что передача вопроса абортов на уровень штатов была популярным решением, сославшись на штаты, где были введены строгие ограничения. "Люди этого хотели? – спросила Харрис. – Людей лишают помощи в отделениях скорой помощи, потому что медицинские работники боятся оказаться за решёткой?"

Трампа спросили, наложил бы он вето на федеральный запрет на аборты, если бы такой закон был принят Конгрессом. Он заявил, что этого никогда не произойдёт, но отказался дать окончательный ответ на вопрос.

Говоря о медицинском обслуживании, Харрис подчеркнула, что доступ к медуслугам – это право, а не привилегия.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предлагаемые демократами решения по организации медобслуживания в стране приводят к тому, что люди вынуждены многие месяцы ждать очереди для того, чтобы быть принятые врачами-специалистами.