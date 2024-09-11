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США снимут ограничения на нанесение ударов по России американскими ракетами большой дальности

время публикации: 11 сентября 2024 г., 01:40 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 01:40
США снимут ограничения на нанесение ударов по России американскими ракетами большой дальности
AP Photo/Evan Vucci

Администрация Белого дома работает над снятием ограничений на использование ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом сказал президент Джо Байден в беседе с журналистами перед поездкой в Нью-Йорк.

"Мы прямо сейчас работаем над этим", – ответил Байден на вопрос, будут ли сняты ограничения на использование Украиной оружия большой дальности.

Агентство Reuters, цитирующее президента, отмечает, что не только США, но и другие европейские союзники Украины, ограничивают использование поставляемого оружия из-за опасений, что удары по территории России могут вызвать ответные действия, которые втянут страны NATO в войну.

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