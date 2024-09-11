США снимут ограничения на нанесение ударов по России американскими ракетами большой дальности

Администрация Белого дома работает над снятием ограничений на использование ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом сказал президент Джо Байден в беседе с журналистами перед поездкой в Нью-Йорк.

"Мы прямо сейчас работаем над этим", – ответил Байден на вопрос, будут ли сняты ограничения на использование Украиной оружия большой дальности.

Агентство Reuters, цитирующее президента, отмечает, что не только США, но и другие европейские союзники Украины, ограничивают использование поставляемого оружия из-за опасений, что удары по территории России могут вызвать ответные действия, которые втянут страны NATO в войну.