Диверсия в Белгородской области: сошел с рельсов товарный состав

Недалеко от Нового Оскола в Белгородской области России произошло крушение товарного железнодорожного состава. Как сообщает РИА Новости, причиной схождения с рельсов локомотива и 11 порожних вагонов стала диверсия.

"На перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда", – говорится в сообщении Юго-Восточной железной дороги.

Власти утверждают, что никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, повлекшем за собой значительный материальный ущерб.