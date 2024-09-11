Диверсия в Белгородской области: сошел с рельсов товарный состав
время публикации: 11 сентября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 14:18
Недалеко от Нового Оскола в Белгородской области России произошло крушение товарного железнодорожного состава. Как сообщает РИА Новости, причиной схождения с рельсов локомотива и 11 порожних вагонов стала диверсия.
"На перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области ведутся работы по восстановлению железнодорожного полотна и контактной сети. Движение поездов на этом участке временно закрыто. На месте работают два восстановительных поезда", – говорится в сообщении Юго-Восточной железной дороги.
Власти утверждают, что никто не пострадал. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, повлекшем за собой значительный материальный ущерб.