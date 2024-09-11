Джо Байден заявил о возможности снятия запрета на применение дальнобойных вооружений против России

Президент США Джо Байден дал понять, что его администрация может снять запрет на использование поставляемого Украине дальнобойного оружия против целей, расположенных на российской территории.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности снятия запрета, Байден ответил, что работа над этим ведется прямо сейчас. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал США и других партнеров Украины снять ограничения на применение дальнобойного оружия.

Как сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, этот вопрос будет обсуждаться на встрече Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая запланирована на 13 сентября. Блинкен отметил, что Россия получила баллистические ракеты из Ирана.

В России опасаются этого сценария. В мае 2024 года президент Владимир Путин заявил, что ответственность за возможные украинские удары по российской территории будет лежать на странах, поставляющих вооружения. "Это очень серьезный и опасный шаг", – заявил он.