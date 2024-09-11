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Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев приговорен в России заочно к 10 годам лишения свободы

время публикации: 11 сентября 2024 г., 17:43 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 17:43
Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев приговорен в России заочно к 10 годам лишения свободы
AP Photo/Sergei Chuzavkov

В среду, 11 сентября, Второй Западный Окружной военный суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева к десяти годам колонии общего режима "за распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ и оправдание терроризма".

Решением российского суда Пономарев, находящийся в Украине, признан виновным в публичном распространении ложной информации о деятельности российских военных по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3) и в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

В России в отношении Ильи Пономарева также расследуется уголовное дело о государственной измене, участии в деятельности террористической организации "Легион Свобода России" и призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ. Очевидно, следует ожидать новых заочных приговоров.

Илья Пономарев покинул Россию в 2014 году. В 2019 году он получил гражданство Украины.

1 августа 2024 года Пономарев был легко ранен в результате падения обломков БПЛА на его дом в Киевской области.

Мир
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