Ицхака Герцога и мать похищенного Идит Оэль в Сербии встретил глава МИД: родственник семьи Оэль

Президент Израиля Ицхак Герцог посетил с государственным визитом Сербию. К президенту присоединилась Идит Оэль, мать похищенного террористами ХАМАСа Алона Оэля: Алон был одним из участников фестиваля Nova, и он был схвачен в убежище ("мигунит"), где пытался укрыться от террористов.

Семья Идит Оэль родом из Сербии, и для нее поездка стала еще одной возможностью напомнить мировой общественности о необходимости непрекращающегося давления на ХАМАС с целью освобождения заложников. Прибывшего в Сербию президента Израиля встретил сербский министр иностранных дел Марко Джорич, который состоит в родстве с семьей Алона Оэля.

После встречи с президентом Сербии Александром Вучичем Ицхак Герцог сказал: "Вы трогательно говорили о положении 101 похищенного израильтянина, среди которых выходцы из разных стран – один из них Алон Оэль, молодой израильтянин сербского происхождения. Он музыкант, удивительный мальчик, который был там, на музыкальном фестивале".

"Его мама Идит сегодня здесь, с нами, с фотографией своего сына Алона, – продолжил президент Израиля. – Мир должен помнить их, мир должен знать, что возвращение похищенных, которые находятся в плену в тяжелейших условиях – наивысшая цель международного сообщества".