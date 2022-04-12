Британец, воевавший на стороне Украины, сдался в плен вместе со своим подразделением

Во вторник, 12 апреля, стало известно, что гражданин Великобритании Эйден Эслин, воевавший в составе вооруженных сил Украины, сдался в плен вместе со своим подразделением после того, как у бойцов закончились боеприпасы и продукты. Об этом сообщил сайт BBC со ссылкой на друзей и близких солдата, которым он звонил накануне.

27-летний Эйден Эслин приехал в Украину четыре года назад и в тот же год поступил на службу в морскую пехоту. В течение последних недель его подразделение защищало Мариуполь.

Мать морпеха Энг Вуд сообщила журналистам BBC, что в последнем телефонном разговоре он сказал, что у них не осталось оружия для борьбы. "Я люблю своего сына. Он мой герой. Они сражались как львы", - сказала она.

NY Post пишет, что военный корреспондент из Великобритании Джейк Ханрахан подтвердил, что Эслин попал в плен.