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NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 12:31

Депутат рады: бывший грузинский вице-премьер воюет на стороне Украины

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Депутат рады: бывший грузинский вице-премьер воюет на стороне Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в социальной сети Telegram, что в составе грузинского легиона, сражающегося против России на стороне Украины, воюет и бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе.

Согласно Гончаренко, Барамидзе заявил, что грузинский народ, в отличие от правительства Грузии, поддерживает Украину. "Ваша страна борется с фашизмом 21 века. Это наша общая борьба и мы идем к победе", - цитирует депутат грузинского политика.

Барамидзе, один из лидеров Национального движения Грузии, неоднократно обвинял власти Грузии в сотрудничестве с российским режимом и предательстве национальных интересов. Он призвал всерьез отнестись к заявлениям украинской разведки, согласно которым Россия использует Грузию для обхода санкций.


Согласно сайту Грузия онлайн, политик в это время находился в Украине. Еще в конце марта было опубликовано его телеинтервью, где можно увидеть Барамидзе в одежде стиля милитари на фоне курток с символикой вооруженных сил Украины.

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