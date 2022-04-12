Глава оппозиции Шахбаз Шариф стал новым премьер-министром Пакистана

70-летний лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф, брат бывшего главы правительства Наваза Шарифа, был избран новым премьер-министром Пакистана. Его кандидатуру поддержали 174 из 342 депутатов парламента.

Сторонники его предшественника Имран Хана голосование бойкотировали, коллективно подав в отставку. Бывший министр иностранных дел Шах Сасуд Курейши заявил, что кандидатура Шарифа навязана пакистанцам извне и не пользуется народной поддержкой.

В первой речи после избрания премьер назвал своей главной задачей вывод экономики из кризиса, ответственность за который он возложил на Имран Хана. "Ситуация крайне тяжелая, но с помощью Аллаха и тяжелой работы мы справимся", - сказал он.

Новому премьер-министру предстоит сформировать правительство, которое, как предполагается, останется у власти до осени 2023 года, когда состоятся очередные парламентские выборы.