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NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 11:45

Глава оппозиции Шахбаз Шариф стал новым премьер-министром Пакистана

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Шахбаз Шариф (в центре) стал новым премьер-министром Пакистана

70-летний лидер Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф, брат бывшего главы правительства Наваза Шарифа, был избран новым премьер-министром Пакистана. Его кандидатуру поддержали 174 из 342 депутатов парламента.

Сторонники его предшественника Имран Хана голосование бойкотировали, коллективно подав в отставку. Бывший министр иностранных дел Шах Сасуд Курейши заявил, что кандидатура Шарифа навязана пакистанцам извне и не пользуется народной поддержкой.

В первой речи после избрания премьер назвал своей главной задачей вывод экономики из кризиса, ответственность за который он возложил на Имран Хана. "Ситуация крайне тяжелая, но с помощью Аллаха и тяжелой работы мы справимся", - сказал он.


Новому премьер-министру предстоит сформировать правительство, которое, как предполагается, останется у власти до осени 2023 года, когда состоятся очередные парламентские выборы.

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// NEWSru.co.il // В мире // 10 апреля 2022
Парламент Пакистана отправил в отставку премьер-министра Имран Хана

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