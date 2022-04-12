Автосервис в Бельгии отказался обслуживать евреев из-за пророссийской позиции Израиля

Владелец автосервиса в городе Ховенен Людо Эйкманс разослал бельгийским еврейским организациям письмо, в котором сообщил, что не будет более обслуживать клиентов-евреев. Причиной этого он назвал позицию Израиля в отношении российско-украинской войны.

Как сообщает сайт Joods Aktuel, Форум еврейских организаций в течение нескольких недель пытался убедить Эйкманса отказаться от своего намерения, мотивируя это тем, что евреи являются гражданами Бельгии, а не Израиля. Напомнили они и о еврействе президента Украины Владимира Зеленского.

Издание подчеркивает, что владелец гаража основывается на фейк-ньюз, поскольку Израиль проголосовал за исключение России из Совета ООН по правам человека, а министр иностранных дел Яир Лапид назвал резню в Буче военным преступлением. Отсутствие санкций Joods Aktuel объясняет необходимостью координации с Россией в Сирии.

Пытаясь убедить Эйкманса пересмотреть свою позицию, форум отметил, что, за исключением граничащих с Украиной стран, объем израильской помощи в пересчете на душу населения – самый высокий в мире. Когда и это не помогло, организация обратилась в прокуратуру.