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NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 13:09

Начальник ГУР минобороны Украины: спецслужбы РФ планируют теракты в России для усиления антиукраинских настроений

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Начальник ГУР минобороны Украины: спецслужбы РФ планируют теракты в России для усиления антиукраинских настроений

Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов 12 апреля заявил: "Российские спецслужбы планируют ряд терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктов. А также ракетно-бомбовые удары по городу Белгород или одному из городов Крыма". Его слова цитирует генштаб ВСУ.

По словам Буданова, российские власти планируют теракты на собственной территории, чтобы обвинить в них Украину и добиться консолидации российского общества, как это было в 1999 году, накануне второй Чеченской войны.


Глава ГУР минобороны Украины отметил, что в последние дни "российские власти активнее раскачивают маховик антиукраинской истерии". Он упомянул о подготовке к вторжению украинских войск в Белгородской и Курской областях России.

Отметим, что сценарии использования российскими спецслужбами терактов против собственного населения для усиления антиукраинских настроений в обществе в последнее время зачастую обсуждаются многими журналистами и аналитиками, комментирующими российско-украинскую войну.

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