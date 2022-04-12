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NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 20:44

CNN: на станции метро в Бруклине найден пистолет стрелка

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CNN: на станции метро в Бруклине найден пистолет стрелка

Телеканал CNN передал со ссылкой на свои источники в полиции Нью-Йорка, что на станции метро в Бруклине был найден пистолет, из которого в утренние часы были ранены неизвестным мужчиной десять человек.

Представители полиции на брифинге заявили, что в настоящий момент мотивы стрелка, который до сих пор находится на свободе, неизвестны. Вместе с тем, не исключается ни одна из версий.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что пока "преждевременно" говорить о стрельбе в метро как об акте террора. Он назвал случившееся "бессмысленным актом насилия".


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