CNN: на станции метро в Бруклине найден пистолет стрелка

Телеканал CNN передал со ссылкой на свои источники в полиции Нью-Йорка, что на станции метро в Бруклине был найден пистолет, из которого в утренние часы были ранены неизвестным мужчиной десять человек.

Представители полиции на брифинге заявили, что в настоящий момент мотивы стрелка, который до сих пор находится на свободе, неизвестны. Вместе с тем, не исключается ни одна из версий.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что пока "преждевременно" говорить о стрельбе в метро как об акте террора. Он назвал случившееся "бессмысленным актом насилия".