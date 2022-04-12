На Дальнем Востоке проходит встреча Лукашенко и Путина

На космодроме "Восточный" в Амурской области в день космонавтики проходят переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Перед этим политики встретились с работниками "Восточного".

В ходе этой встречи российский лидер заявил, что столкновение с украинскими "неонацистами" было вопросом времени. "Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Главной целью так называемой "спецоперации" президент России назвал оказание помощи населению Донбасса: "Мы вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса".

Согласно российским СМИ, на саммите обсуждаются вопросы двусторонних отношений, ситуация в Украине, противостояние "санкционному давлению коллективного Запада". Украинские источники полагают, что Путин намерен убедить Лукашенко направить в Украину войска.