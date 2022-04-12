Редакторов студенческого журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ

Во вторник, 12 апреля, Доргомиловский районный суд Москвы приговорил к 2 годам исправительных работ редакторов студенческого журнала DOXA по делу о вовлечении подростков в митинги. Им также запретили на три года администрировать сайты в интернете. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на главу правозащитной группы "Агора" Павела Чикова.

Редакторов освободили из-под стражи в зале суда. Издание отмечает, что суд утвердил наказание, запрашиваемое для подсудимых прокуратурой.

Последние слова четверых подсудимых, с которыми они выступили на суде, были опубликованы многими оппозиционными русскоязычными СМИ. Полный текст выступления Аллы Гутниковой можно прочесть на сайте Русской службы BBC.

Текст выступления Владимира Метелкина опубликован на "Медиазоне". Текст выступления Армена Арамяна публиковала "Медуза". Текст выступления Натальи Тышкевич - на сайте журнала DOXA.

Студенческий журнал DOXA был создан в 2017 году студентами Высшей школы экономики. В 2019 году журнал стал писать о фигурантах "московского дела" и собирать деньги на штрафы задержанным студентам. Журнал также создао проект "DOXA-ОВД", куда студенты и преподаватели могли сообщить о своем задержании.

14 апреля минувшего года четырех редакторов обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия и завели уголовное дело. Речь идет о видеоролике, который редакция выпустила в поддержку студентов, которым угрожали отчислением из университетов в случае участия в митингах за освобождение Алексея Навального. Ролик был опубликован 22 января, за день до объявленной акции протеста.