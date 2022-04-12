Стрельба на станции метро в Бруклине: не менее 13 человек ранены

Во вторник, 12 апреля, около 08:30 утра, на станции метро в Бруклине неизвестный открыл стрельбу по людям, стоявшим на платформе.

Нападение произошло в час "пик", когда многие ньюйоркцы едут на работу.

Не менее 13 раненых доставлены в больницу в Бруклине.

На станции было обнаружено несработавшее взрывное устройство.

По словам свидетелей, на стрелке был желтый строительный жилет и противогаз. Предположительно, это был черный мужчина, невысокого роста и плотного телосложения.

Свидетели также говорят, что перед тем, как начать стрелять, он бросил на платформу дымовую шашку, чтобы отвлечь внимание.

Стрелявшему удалось скрыться до приезда полиции. Ведется его розыск.