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NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 13:42

Редакторов журнала DOXA признали виновными в вовлечении несовершеннолетних в митинги

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Армен Арамян, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова, 2021 год

Во вторник, 12 апреля, Дорогомиловский районный суд Москвы признал четырех редакторов студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина виными в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

14 апреля минувшего года четырех редакторов обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия и завели уголовное дело. Речь идет о видеоролике, который редакция выпустила в поддержку студентов, которым угрожали отчислением из университетов в случае участия в митингах за освобождение Алексея Навального. Ролик был опубликован 22 января, за день до объявленной акции протеста.

В ролике приняли участие четверо журналистов DOXA - Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова и Владимир Метелкин. 14 апреля к студентам и их родителям пришли с обысками.


Обвиняемые свою вину не признали.

Максимальное наказание по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия - три года колонии. Гособвинение потребовало приговорить редакторов DOXA к исправительным работам сроком на два года и на три года запретить им администрировать сайты.

Последние слова четверых подсудимых, с которыми они выступили на суде, были опубликованы многими оппозиционными русскоязычными СМИ. Полный текст выступления Аллы Гутниковой можно прочесть на сайте Русской службы BBC.

Текст выступления Владимира Метелкина опубликован на "Медиазоне". Текст выступления Армена Арамяна публиковала "Медуза". Текст выступления Натальи Тышкевич - на сайте журнала DOXA.

Студенческий журнал DOXA был создан в 2017 году студентами Высшей школы экономики. В 2019 году журнал стал писать о фигурантах "московского дела" и собирать деньги на штрафы задержанным студентам. Журнал также создао проект "DOXA-ОВД", куда студенты и преподаватели могли сообщить о своем задержании.


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