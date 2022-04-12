Полк "Азов": армия РФ применила химическое оружие в Мариуполе. Информация проверяется

Вечером 11 апреля в телеграм-канале полка "Азов" было опубликовано сообщение, что в Мариуполе российские военные применили химическое оружие, распылив некое отравляющее вещество с беспилотника. Отмечается, что жертвами этой атаки могли стать как военные, так и мирные граждане.

Российская сторона не подтверждает факт применения боевых отравляющих веществ в Мариуполе.

Однозначных подтверждений факта применения химоружия российскими военными в Мариуполе от независимых источников, по состоянию на утро 12 апреля, не поступало. Непонятно и то, какой тип отравляющих веществ мог быть применен и каковы последствия этой атаки.

Украинская сторона заявляет, что в результате применения химического оружия российской армией пострадали три бойца "Азова", их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В ночь на 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении сказал, что "максимально серьезно рассматривает заявления российских пропагандистов о возможности применения военными Российской Федерации химического оружия в Мариуполе". Он напомнил мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось: "И уже на то время это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее".

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила: "Сообщается, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия было бы бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа".