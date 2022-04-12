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NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 06:51

Япония ввела санкции против РФ: в "черном списке" родственники Путина и Лаврова

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Япония ввела санкции против РФ: в "черном списке" родственники Путина и Лаврова

Во вторник, 12 апреля, министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций в отношении 398 граждан России и 28 организаций из РФ в связи с вторжением армии РФ в Украину, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Санкции, выражающиеся прежде всего в замораживании активов (если они имеются), распространяются на 385 депутатов Госдумы РФ, а также на Катерину Тихонову и Марию Воронцову, которых японский МИД называет "дочерьми президента РФ", и на Марию Лаврову и Екатерину Винокурову, фигурирующих в списке как "супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова".

Среди прочих санкции распространяются на главкома ВМФ РФ Николая Евменова, его заместителя вице-адмирала Владимира Касатонова, командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова, главкомов сухопутных войск Олега Салюкова, ВКС РФ Сергея Суровикина, командующего ВВС РФ Сергея Дронова.


Под санкции также попали первый заместитель командующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, командующий войсками Южного военного округа Алексей Авдеев, заместитель командующего Южного военного округа Рустам Мурадов и командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух банков РФ.

Среди включенных в санкционный список организаций АО "НПК "Техмаш", Рязанское конструкторское бюро "Глобус", Арзамасское научно-производственное предприятие "Темп-авиа", государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени Торопова, Арсеньевский авиационный завод "Прогресс" имени Н.И.Сазыкина и другие.

Активы "Альфа-банка" и Сбербанка также будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.

Японский МИД уточнил, что также вводится запрет на иностранные инвестиции в РФ. С 12 мая они будут осуществляться только по специальным разрешениям.

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