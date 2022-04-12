Маленькая Кира Чеберко рассказала, как ее семья выходила из Мариуполя. Галкин: "Дети не должны проживать такое"

Рассказ маленькой Киры Чеберко, эвакуированной вместе с мамой Галиной из Мариуполя, услышали и увидели миллионы людей. Девочка рассказывает о том, как семья пряталась в погребе, где их засыпало после взрыва, и о том, как она случайно наступила "на розетку" (растяжку), после чего "бубухнуло". Кира была ранена, Кира видела много крови...

Известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал видеозапись рассказа Киры на своей странице Instagram. Он пишет: "Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать…"