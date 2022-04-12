Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 08:38

Маленькая Кира Чеберко рассказала, как ее семья выходила из Мариуполя. Галкин: "Дети не должны проживать такое"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Маленькая Кира Чеберко рассказала, как ее семья выходила из Мариуполя. Галкин: "Дети не должны проживать такое"

Рассказ маленькой Киры Чеберко, эвакуированной вместе с мамой Галиной из Мариуполя, услышали и увидели миллионы людей. Девочка рассказывает о том, как семья пряталась в погребе, где их засыпало после взрыва, и о том, как она случайно наступила "на розетку" (растяжку), после чего "бубухнуло". Кира была ранена, Кира видела много крови...

Известный российский шоумен Максим Галкин опубликовал видеозапись рассказа Киры на своей странице Instagram. Он пишет: "Я много лет разговариваю с детьми в самой доброй программе на ТВ. Я слышал много прекрасных детских историй. Дети не должны проживать такое. Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать…"


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:45 Глава оппозиции Шахбаз Шариф стал новым премьер-министром Пакистана
10:45 Минобороны РФ заявляет о срыве попытки отступления украинских военных из Мариуполя
09:10 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 48-й день войны
08:38 Маленькая Кира Чеберко рассказала, как ее семья выходила из Мариуполя. Галкин: "Дети не должны проживать такое"
06:51 Япония ввела санкции против РФ: в "черном списке" родственники Путина и Лаврова
06:25 Полк "Азов": армия РФ применила химическое оружие в Мариуполе. Информация проверяется
23:40 В российских районах на границе с Украиной повышен уровень террористической угрозы
20:20 В Москве задержан политик и журналист Владимир Кара-Мурза
18:48 Карл Нехаммер после встречи с Путиным: "Это не было дружеским визитом"
18:23 Канцлер Австрии Карл Нехаммер лично встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Загрузка...