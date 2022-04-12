"Укрпошта" презентовала марки "Русский военный корабль, иди…!"

Во вторник, 12 апреля, "Укрпошта" презентовала и ввела в обращение первые в условиях военного положения почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!".

На презентации присутствовал украинский морпех Роман Грибов – автор этой фразы, ставшей в Украине культовой во время войны, сообщает "Укрпошта".

"Эта фраза – ответ украинских пограничников, защитников острова Змеиный, российскому кораблю на предложение сдаться в день вторжения войск России в Украину 24 февраля – стала символом мужества и несгибаемого духа украинского народа в борьбе против россии", – отмечается в сообщении "Укрпошты".

В Киеве спецпогашение штемпелем "Первый день" состоялось в Главпочтамте при участии генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского, передает агентство "Интерфакс-Украина". Одновременно с Киевом, погашение специальными штемпелями "Русский военный корабль, иди…!" состоялось во всех регионах Украины.

Почтовая марка выпущена в двух номиналах – для оплаты почтовых отправлений по Украине (номинал F, эквивалент 23 грн) и для оплаты отправлений, следующих за границу (номинал W, эквивалент $1,5 США). К марке выпущен конверт "Первый день", тираж – 20 тыс. экземпляров.