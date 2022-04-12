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NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 14:12

Константина Райкина уволили из "Театральной школы Константина Райкина"

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Константина Райкина уволили из "Театральной школы Константина Райкина"

Художественный руководитель расположенной в Москве Высшей школы сценических искусств Константин Райкин уволен из этого учебного заведения. Как пишет "Московский комсомолец", соответствующий указ подписал ректор школы Анатолий Полянкин.

Актер и режиссер был худруком школы с самого ее основания. ВШСИ часто называли "Театральной школой Константина Райкина". Это отражает и сайт, адрес которого www.raikin-school.com.

Решение ректора не было согласовано ни с преподавателями, ни со студентами. Учащиеся обратились в Роскомнадзор с призывом "не допустить ликвидации уникального образовательного учреждения". Увольнение Райкина они называют неприемлемым.


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