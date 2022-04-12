В Украине арестован Виктор Медведчук, "кум Путина"

Президент Украины Владимир Зеленский Reuters опубликовал фотографию пророссийского политика Виктора Медведчука в наручниках, похвалив за успешную операцию СБУ. На фотографии Медведчук одет в украинскую военную форму.

Зеленский пообещал, что подробности операции будут опубликованы в ближайшее время.

Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, а также содействии деятельности террористической организации, находился в Украине под домашним арестом и бежал из-под него 24 февраля, в первый день вторжения России.

Украинское издание "Правда" пишет, что за пять дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, а затем опубликовала видео из Москвы.

В 20-х числах февраля возле имения Медведчука в Киеве было замечено активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших его личные вещи. 27 февраля правоохранительные органы подтвердили, что Медведчук сбежал.

Его розыском занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами.