В Украине арестован Виктор Медведчук, "кум Путина"
Президент Украины Владимир Зеленский Reuters опубликовал фотографию пророссийского политика Виктора Медведчука в наручниках, похвалив за успешную операцию СБУ. На фотографии Медведчук одет в украинскую военную форму.
Зеленский пообещал, что подробности операции будут опубликованы в ближайшее время.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, а также содействии деятельности террористической организации, находился в Украине под домашним арестом и бежал из-под него 24 февраля, в первый день вторжения России.
Украинское издание "Правда" пишет, что за пять дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, а затем опубликовала видео из Москвы.
В 20-х числах февраля возле имения Медведчука в Киеве было замечено активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших его личные вещи. 27 февраля правоохранительные органы подтвердили, что Медведчук сбежал.
Его розыском занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами.
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