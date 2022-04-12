Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире12 апреля 2022 г., 21:58

В Украине арестован Виктор Медведчук, "кум Путина"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Медведчук после ареста

Президент Украины Владимир Зеленский Reuters опубликовал фотографию пророссийского политика Виктора Медведчука в наручниках, похвалив за успешную операцию СБУ. На фотографии Медведчук одет в украинскую военную форму.

Зеленский пообещал, что подробности операции будут опубликованы в ближайшее время.

Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, а также содействии деятельности террористической организации, находился в Украине под домашним арестом и бежал из-под него 24 февраля, в первый день вторжения России.


Украинское издание "Правда" пишет, что за пять дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, а затем опубликовала видео из Москвы.

В 20-х числах февраля возле имения Медведчука в Киеве было замечено активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших его личные вещи. 27 февраля правоохранительные органы подтвердили, что Медведчук сбежал.

Его розыском занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:58 В Украине арестован Виктор Медведчук, "кум Путина"
20:44 CNN: на станции метро в Бруклине найден пистолет стрелка
20:02 Британец, воевавший на стороне Украины, сдался в плен вместе со своим подразделением
19:15 Мэр Бучи сообщил о "вскрытии" еще одного массового захоронения
18:06 Израильское консульство в Нью-Йорке: нет информации о том, что во время стрельбы в метро пострадали израильтяне
17:49 Редакторов студенческого журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ
17:01 Стрельба на станции метро в Бруклине: не менее 16 человек ранены
16:45 Пресс-конференция Путина и Лукашенко: "ФСБ установила все явки и пароли провокации в Буче"
14:43 "Укрпошта" презентовала марки "Русский военный корабль, иди…!"
14:12 Константина Райкина уволили из "Театральной школы Константина Райкина"
Загрузка...