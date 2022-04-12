Пресс-конференция Путина и Лукашенко: "ФСБ установила все явки и пароли провокации в Буче"

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко по окончании трехчасовых переговоров на космодроме "Восточный" в Амурской области провели совместную пресс-конференцию.

Путин заявил о символичности встречи в День космонавтики и рассказал, что достиг с Лукашенко договоренностей о сотрудничестве в космической сфере. Речь идет об активизации создания системы дистанционного зондирования Земли и о привлечении белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры. В космос должен отправиться белорусский космонавт.

Коснулись политики и ситуации в Украине. Лукашенко вновь заявил, что Украина готовилась нанести по России "сокрушительный удар". Путин назвал "то, что происходит на Украине", трагедией, но сообщил: у России не было выбора. "У нас и не было сомнений в том, что нам если кто и подставит плечо, то это Белоруссия", - добавил он.

Резню в Буче белорусский лидер назвал психологической спецоперацией, подготовленной Великобританией. По его словам, ФСБ РФ установила все явки и пароли провокации. Коснулись политики и совместного противостояния санкциям.