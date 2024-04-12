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Евросоюз ввел санкции против "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Бригад Аль-Кудса"

время публикации: 12 апреля 2024 г., 17:37 | последнее обновление: 12 апреля 2024 г., 17:37
Евросоюз ввел санкции против "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Бригад Аль-Кудса"
AP Photo/Pascal Bastien

Евросоюз ввел санкции против "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС) и "Бригад Аль-Кудса" (военного крыла "Исламского джихада") из-за преступлений сексуального характера, совершенных в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Активы "Бригад Изаддина аль-Касама", спецназа ХАМАСа "Нухба" и "Бригад Аль-Кудса" будут заморожены, членам этих организаций запрещен въезд на территорию стран Евросоюза. Любое предоставление средств этим организациям также запрещено.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил Евросоюз за принятое решение.

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