Евросоюз ввел санкции против "Бригад Изаддина аль-Касама" и "Бригад Аль-Кудса"

Евросоюз ввел санкции против "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС) и "Бригад Аль-Кудса" (военного крыла "Исламского джихада") из-за преступлений сексуального характера, совершенных в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Активы "Бригад Изаддина аль-Касама", спецназа ХАМАСа "Нухба" и "Бригад Аль-Кудса" будут заморожены, членам этих организаций запрещен въезд на территорию стран Евросоюза. Любое предоставление средств этим организациям также запрещено.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил Евросоюз за принятое решение.