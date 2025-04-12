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Мир

Суд в Луизиане поддержал решение о депортации из США пропалестинского активиста

время публикации: 12 апреля 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 09:55
Суд в Луизиане поддержал решение о депортации из США пропалестинского активиста
AP Photo/Mary Altaffer

Суд в Луизиане поддержал решение миграционной полиции США о высылке из страны иностранного студента Махмуда Халиля, принимавшего активное участие в пропалестинских демонстрациях на территории Колумбийского университета, где тот изучает международные отношения.

"Иммиграционный судья сразу после сегодняшнего слушания постановил, что Махмуд Халиль подлежит высылке в соответствии с иммиграционным законодательством США", – сообщает ВВС со ссылкой на заявление Американского союза гражданских свобод.

Депортации 30-летнего Халиля, задержанного еще 8 марта, добивалась новая администрация Белого дома, руками иммиграционных властей – притом что сразу в нескольких американских городах его задержание вызвало массовые протесты.

В среду на этой неделе свою позицию по громкому делу официально сформулировал Белый дом – в виде письма на две страницы за подписью госсекретаря Марко Рубио.

Глава Госдепа утверждает, что окончивший Колумбийский университет активист, принимвший участие в "антисемитских протестах и подрывной деятельности", подлежит депортации в связи с его "убеждениями, заявлениями или связями", которые несут в себе потенциальную угрозу ключевым внешнеполитическим интересам США.

Мир
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