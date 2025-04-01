FT: власти Берлина приняли решение о депортации четырех пропалестинских активистов

По информации Financial Times, мэрия Берлина приняла решение о депортации четырех пропалестинских активистов за антисемитизм и поддержку террора.

Процесс начат против двух граждан Ирландии, гражданина Польши и гражданина США.

Адвокаты депортируемых выступили с совместным заявлением, обвинив мэрию Берлина в попытке заглушить голоса "мирного пропалестинского протеста".