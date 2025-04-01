FT: власти Берлина приняли решение о депортации четырех пропалестинских активистов
время публикации: 01 апреля 2025 г., 23:21 | последнее обновление: 01 апреля 2025 г., 23:26
По информации Financial Times, мэрия Берлина приняла решение о депортации четырех пропалестинских активистов за антисемитизм и поддержку террора.
Процесс начат против двух граждан Ирландии, гражданина Польши и гражданина США.
Адвокаты депортируемых выступили с совместным заявлением, обвинив мэрию Берлина в попытке заглушить голоса "мирного пропалестинского протеста".
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