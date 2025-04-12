В Нью-Йорке ищут мужчину, совершившего сексуальные действия с телом бездомного в метро
время публикации: 12 апреля 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 11:49
Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, чья личность не установлена, по подозрению в некрофилии, сообщает NDTV.
Видеокамеры, установленные в вагоне метро, сняли, как мужчина совершает сексуальные действия с телом бездомного недалеко от станции метро Уайтхолл-стрит в Нижнем Манхэттене.
Подозреваемый, по всей видимости, не был знаком с умершим, который, как полагают, скончался от естественных причин во время поездки, до совершения преступления.