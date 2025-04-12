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Британский суд вынес приговор "помощнику Путина", виновному в нарушении санкций против России

время публикации: 12 апреля 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 10:43
Британский суд вынес приговор "помощнику Путина", виновному в нарушении санкций против России
AP Photo/Patrick Semansky

Британский суд приговорил к трем годам и четырем месяцам лишения свободы Дмитрия Овсянникова, признанного виновным в нарушении санкций против России, сообщает ВВС. The Times называет Овсянникова "помощником Путина".

Он был губернатором Севастополя в аннексированном Крыму с 2016 по 2019 год и находился под персональными санкциями. Несмотря на это, ему удалось получить британское гражданство. Дело Овсянникова стало первым случаем судебного преследования по принятому в 2019 году британскому закону о борьбе с уклонением от санкций в отношении России.

Саутуаркский Королевский суд признал Овсянникова виновным по шести эпизодам нарушения санкционного режима (всего в обвинении фигурировало семь). Овсянников открыл банковский счет в Великобритании, куда его жена перевела 76 000 фунтов (около 100 тыс. долларов). Кроме того, он признан виновным в том, что брат купил ему внедорожник Mercedes-Benz GLC 300 и страховку на него. И покупка автомобиля, и получение денег на счет была незаконной: все активы лица под санкциями должны быть заморожены.

Дмитрия Овсянникова также признали виновным по двум статьям о доходах, полученных преступным путем: за хранение этих денег и расходование суммы в 1 514,77 фунта (чуть меньше 2 тыс. долларов).

Овсянников был задержан в январе 2024 года, а в феврале выпущен под домашний арест. Общий срок, который он должен отбыть, будет сокращен на 217 дней с учетом этого домашнего ареста. При этом половину срока он проведет в заключении, а вторая половина будет условной.

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