Лесные пожары в Греции, среди эвакуированных поселков – Марафон

Тысячи жителей центральной Греции были вынуждены покинуть свои дома из-за мощных лесных пожаров, бушующих к северу от Афин. Среди эвакуированных населенных пунктов – и исторический Марафон, расположенный в 42 километрах от столицы.

Высота языков пламени достигает 25 метров, столбы дыма хорошо видны из Афин. В тушении принимают участие 110 пожарных расчетов, 29 самолетов и вертолетов, сотни добровольцев. В больницы доставлено множество пострадавших от угарного газа.

С 10 августа зафиксировано 40 очагов возгорания. Семь из них остаются непотушенными. Начато расследование, чтобы установить причины возгорания. Жаркая ветреная погода способна за минуты превратить небольшой костер в мощный лесной пожар.