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Боррель призвал ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича

время публикации: 12 августа 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 10:11
Боррель призвал ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича
AP Photo/Jean-Francois Badias

Верховный комиссар Евросоюза по внешней политики Жозеп Боррель призвал ЕС ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

"Пока мир прилагает усилия к достижению прекращения огня в Газе, министр Бен-Гвир призывает к прекращению подачи топлива и помощи населению. Так же, как и заявления министра Смотрича, это подстрекательство к военным преступлениям. Санкции обязательно войдут в повестку дня Евросоюза", – сообщил политик.

"Я призываю правительство Израиля однозначно дистанциироваться от подстрекательства к совершению военных преступлений и призываю участвовать в переговорах, спонсированных США, Катаром и Египтом для достижения немедленного прекращения огня", – добавил он.

Накануне Бен-Гвир призвал к прекращению поставок в сектор гуманитарной помощи, пока не будут возращены заложники, а также к восстановлению израильского контроля над Газой. Смотрич заявлял: "Никто не даст нам уморить голодом два миллиона жителей Газы, хотя это могло бы быть морально оправданным для освобождения заложников".

Мир
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