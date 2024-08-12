Боррель призвал ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича

Верховный комиссар Евросоюза по внешней политики Жозеп Боррель призвал ЕС ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

"Пока мир прилагает усилия к достижению прекращения огня в Газе, министр Бен-Гвир призывает к прекращению подачи топлива и помощи населению. Так же, как и заявления министра Смотрича, это подстрекательство к военным преступлениям. Санкции обязательно войдут в повестку дня Евросоюза", – сообщил политик.

"Я призываю правительство Израиля однозначно дистанциироваться от подстрекательства к совершению военных преступлений и призываю участвовать в переговорах, спонсированных США, Катаром и Египтом для достижения немедленного прекращения огня", – добавил он.

Накануне Бен-Гвир призвал к прекращению поставок в сектор гуманитарной помощи, пока не будут возращены заложники, а также к восстановлению израильского контроля над Газой. Смотрич заявлял: "Никто не даст нам уморить голодом два миллиона жителей Газы, хотя это могло бы быть морально оправданным для освобождения заложников".