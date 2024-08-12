Власти РФ: ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области
время публикации: 12 августа 2024 г., 15:18 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 15:22
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в связи с прорывом сил ВСУ на российскую территорию принято решение вывезти жителей Беловского района и пообещал, что переселенцам окажут всю необходимую помощь.
По словам Смирнова, в Курской области на сегодняшний день подлежат эвакуации 180 тыс. человек, 121 тыс. из них "эвакуированы". Местные жители заявляют, что в основном им приходилось самостоятельно покидать районы, где ведутся боевые действия.
Власти РФ признают, что, по состоянию на 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области.
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