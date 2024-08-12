Власти РФ: ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в связи с прорывом сил ВСУ на российскую территорию принято решение вывезти жителей Беловского района и пообещал, что переселенцам окажут всю необходимую помощь.

По словам Смирнова, в Курской области на сегодняшний день подлежат эвакуации 180 тыс. человек, 121 тыс. из них "эвакуированы". Местные жители заявляют, что в основном им приходилось самостоятельно покидать районы, где ведутся боевые действия.

Власти РФ признают, что, по состоянию на 12 августа, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области.