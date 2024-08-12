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Мир

ISW: украинское наступление под Курском угрожает стабильности режима Путина

время публикации: 12 августа 2024 г., 12:14 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 12:24
ISW: украинское наступление под Курском угрожает стабильности режима Путина
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Американский Институт изучения войны (ISW) вечером 11 августа выступил с новой оценкой ситуации на фронтах российско-украинской войны. Научный центр отмечает, что вооруженным силам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу.

Наступление в Курской области заставляет российское руководство рассматривать все протяжение границы с Украиной как потенциальную линию фронта, которой необходима защита. Это коренное изменение в войне, поскольку на протяжении двух с половиной лет граница считалась "спящей".

Для обороны этого протяженного участка потребуется привлечение живой силы и техники. Активизация здесь военных действий наложит на российское оперативное планирование ограничения, которых ранее не было.

ISW отмечает, что президент России Владимир Путин считал необходимым концентрировать силы там, где идут широкомасштабные оборонительные и наступательные операции. Однако продвижение украинских войск в Курской области угрожает стабильности его режима. Игнорирование пограничной зоны издание квалифицирует как стратегический провал России.

Также отмечается, что, несмотря на заявления российского руководства о том, что наступление остановлено, украинские войска продолжают наступление в Курской области, в основном в западном и северо-западном направлении. Испытываемые русскими проблемы с управлением войсками усугубляет проблему.

Мир
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