ISW: украинское наступление под Курском угрожает стабильности режима Путина

Американский Институт изучения войны (ISW) вечером 11 августа выступил с новой оценкой ситуации на фронтах российско-украинской войны. Научный центр отмечает, что вооруженным силам Украины удалось перехватить стратегическую инициативу.

Наступление в Курской области заставляет российское руководство рассматривать все протяжение границы с Украиной как потенциальную линию фронта, которой необходима защита. Это коренное изменение в войне, поскольку на протяжении двух с половиной лет граница считалась "спящей".

Для обороны этого протяженного участка потребуется привлечение живой силы и техники. Активизация здесь военных действий наложит на российское оперативное планирование ограничения, которых ранее не было.

ISW отмечает, что президент России Владимир Путин считал необходимым концентрировать силы там, где идут широкомасштабные оборонительные и наступательные операции. Однако продвижение украинских войск в Курской области угрожает стабильности его режима. Игнорирование пограничной зоны издание квалифицирует как стратегический провал России.

Также отмечается, что, несмотря на заявления российского руководства о том, что наступление остановлено, украинские войска продолжают наступление в Курской области, в основном в западном и северо-западном направлении. Испытываемые русскими проблемы с управлением войсками усугубляет проблему.