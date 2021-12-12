Взлом страницы Нарендры Моди: "Индия переходит на bitcoin"

Канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщила, что официальная страница главы правительства в социальной сети Twitter "вышла из-под контроля" на очень короткий срок. Канцелярия просила игнорировать сообщения, появившиеся в это время.

За этот период на странице успело появиться сообщение, что Индия начинает использовать bitcoin в качестве официальной валюты. "Правительство закупило 500 bitcoin и начало распространять их среди граждан", - было написано в нем.

Пост был стерт, как только контроль над страницей был восстановлен. Однако канцелярия не сообщила, сколько времени 73 миллиона подписчиков Моди получали сообщения от взломщика. На данном этапе неизвестно, и кто несет ответственность за взлом.

Отметим, что в июле 2020 года сторонники криптовалюты уже взламывали страницу Моди, чтобы призвать перейти на bitcoin. Тогда же были взломаны страницы Барака Обамы, Джо Байдена и Илона Маска.