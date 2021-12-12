Умерла Энн Райс, автор романа "Интервью с вампиром"

В США на 81-м году жизни скончалась писательница Энн Райс, автор ставших бестселлерами готических романов. Самый известный из них – "Интервью с вампиром", который стал одним из самых продаваемых произведений американской литературы.

"Дорогие друзья! Это сын Энн, Кристофер. Мне очень жаль, что приходится сообщать грустные новости. Анна умерла от осложнений после инсульта. Она покинула нас почти в тот же день, что и мой отец – с разницей в 19 лет. Наша скорбь безгранична, - сообщил ее сын.

Мужем писательницы был поэт Стэн Райс. Они прожили вместе 41 год – до его смерти в 2002 году и несколько раз выступали в качестве соавторов. Их дочь Мишель умерла от онкологического заболевания в пятилетнем возрасте.

Книга "Интервью с вампиром" была издана в 1976 году. В 1994 году ее экранизировал Нил Джордан. В ролях снялись Кирстен Данст, Том Круз, Брэд Питт и Антонио Бандерас.