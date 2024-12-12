Президент Южной Кореи отказался добровольно уходить в отставку

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к согражданам фактически отказался добровольно уходить в отставку и заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него, сообщает агентство "Ренхап".

Ранее перед голосованием по импичменту 7 декабря Юн Сок Ёль заявил, что вверяет вопрос о своем сроке правящей партии. Ее руководство выступило за "контролируемую досрочную отставку" президента. Очередное голосование по импичменту запланировано на 14 декабря, напоминает ТАСС.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. "Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявлял он. Позже президент принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения и выразил готовность понести наказание.