Reuters: Трамп, по всей видимости, определился с кандидатом на пост спецпосланника по Ирану

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить на должность спецпосланника Соединенных Штатов по Ирану бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Ричарда Гренелла, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Судя по имеющимся данным, окончательное решение по кандидатуре спецпосланника и по стратегии будущей администрации в отношении Ирана еще не принято. Но Reuters полагает, что сам факт рассмотрения Трампом "своего ключевого союзника" Гренелла на эту роль является знаком того, что будущий президент США "может быть открыт к переговорам" с Ираном.

Ранее Гренелл был послом США в Германии. Кроме того, он работал спецпредставителем Вашингтона по мирным переговорам между Сербией и Косовом.

В ноябре агентство Reuters сообщало, что он также рассматривался Трампом на должность спецпосланника для урегулирования конфликта на Украине. Но в итоге избранный президент предложил на этот пост Кита Келлога, ранее работавшего в Совете национальной безопасности и занимавшего должность советника по вопросам национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе, напоминает ТАСС.