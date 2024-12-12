Time признал Дональда Трампа человеком года

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал человеком 2024 года по версии журнала Time. Американский политик во второй раз удостаивается подобного титула. Впервые это произошло в 2016 году, когда Трамп был в первый раз избран президентом.

Среди тех, кто вошел в короткий список издания, были кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, Екатерина, принцесса Уэльская, президент Мексики Клаудиа Шейнбаум, предприниматель Дональд Маск и автор подкастов Джо Роган.

Издание напоминает, что выбирает человека года в 97-й раз. Титула удостаивается тот, кто в наибольшей степени повлиял на мир, к добру или нет, тот, кто чаще всего попадал в заголовки в последние 12 месяцев: "Нередко выбор оказывается нелегким. В 2024-м он был простым".

Оно отмечает, что с момента вступления Трампа в президентскую гонку в 2015 году ни один человек не внес подобного вклада в изменение политики и истории. Первую его каденцию Time называет хаотичной, не забывая и о захвате сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года, и о ведущихся против него делах.

Все это должно было положить конец его карьере. Однако Трамп вновь вступил в борьбу, легко одолел других республиканских претендентов, а его дебаты с действующим президентом Джо Байденом заставили того выйти из гонки. Во время предвыборного митинга он пережил покушение и в результате одолел Харрис, одержав победу во всех семи ключевых штатах.

Time констатирует: Трамп изменил лицо американской политики, он расширил избирательную базу, воспользовался недовольством ростом цен, он привлек на свою сторону черных и латинских избирателей, завоевал голоса женщин. "Все мы, от самых непримиримых критиков до самых фанатичных сторонников, живем в эпоху Трампа", – говорится в статье.