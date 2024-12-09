Журнал Time включил Нетаниягу в список кандидатов на звание человека года

9 декабря журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание человека 2024 года. В этот список вошел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Кроме израильского премьера на звание человек года претендуют: вице-президент США Камала Харрис; принцесса Уэльская Кейт Мидделтон; бизнесмен Илон Маск; Юлия Навальная; глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл; подкастер Джо Роган; президент Мексики Клаудия Шейнбаум; избранный президент США Дональд Трамп; генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

В статье, посвященной Биньямину Нетаниягу, Time пишет, что в уходящем году он был "одним из самых влиятельных и противоречивых лидеров". В частности, потому что после резни 7 октября, Нетаниягу, не поддаваясь давлению и критике, продолжил военную операцию в секторе Газы даже после того, как число жертв там (по данным министерства здравоохранения Газы) превысило 44 тысячи человек. В сентябре военная операция была расширена на Ливан, где Израиль уничтожил большую часть руководства террористической группировки "Хизбалла", являющейся прокси Ирана. В статье также упоминается, что в прошлом месяце Международный суд выдал ордер на арест Нетаниягу, Галанта и лидера ХАМАСа.

Человека года редакция Time объявит 12 декабря.

В 2019 году Нетаниягу входил в список 100 самых влиятельных людей мира.