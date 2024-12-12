Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1023-й день войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 12 декабря 2024 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 1023-й день войны, учтены данные за предыдущий день.
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
личный состав – 758730 (+1390) чел
самолеты – 369 (+0)
вертолеты – 329 (+0)
танки – 9532 (+6)
бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 19644 (+28)
артиллерийские системы – 21072 (+5)
системы ПВО – 1023 (+0)
реактивные системы залпового огня – 1253 (+0)
крылатые ракеты – 2861 (+2)
автомобильная техника, включая бензовозы – 31127 (+54)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+0)
катера/корабли – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
спецтехника – 3642 (+1)
В отчеты генштаба ВСУ не попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.
Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.
Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 82050 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).
Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.
По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 60 тысяч украинских военнослужащих.
По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).