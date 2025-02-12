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Мир

Иммиграционные рейды в синагогах США. Еврейские организации подали в суд на администрацию Трампа

Суд
США
время публикации: 12 февраля 2025 г., 04:31 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 05:41
Иммиграционные рейды в синагогах США. Еврейские организации подали в суд на администрацию Трампа
AP Photo/Jessie Wardarski

Три еврейских организации в США, представляющие реформистов, консерваторов и реконструктивистов, подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя прекратить рейды иммиграционных властей в синагогах.

В исковом заявлении сказано, что новая политика министерства внутренней безопасности США "ущемляет способность религиозных общин выполнять свои моральные обязательства перед иммигрантами и позволяет властям производить аресты даже во время религиозных церемоний".

Раввин Рик Джейкобс, руководитель Союза реформистского иудаизма, заявил в этой связи: "На протяжении всей еврейской истории мы подвергались преследованиям как иностранцы. Заповедь Торы любить чужестранца побуждает нас сделать так, чтобы наши синагоги оставались безопасным местом для иммигрантов" (цитируется по сообщению Ynet).

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